Лавров: Киев в новом проекте соглашений изменил позицию по военным учениям

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Киев в представленном 6 апреля новом проекте соглашений изменил позицию по проведению военных учений на своей территории.

Он отметил, что в представленном в Стамбуле документе за подписью главы украинской делегации Давида Арахамии было прямо сказано, что «в контексте нейтрального, внеблокового, неядерного статуса Украины любые военные учения с участием иностранных контингентов проводятся только с согласия всех государств-гарантов, включая Россию».

Лавров рассказал, что в поступившем 6 апреля от украинской стороны новом проекте договора «это недвусмысленное положение заменено».

По его словам, в этом проекте говорится о «возможности проводить учения с согласия большинства государств-гарантов без всякого упоминания России».

Ранее глава МИД России заявил, что украинская делегация 6 апреля представила новый проект соглашения с Россией, отойдя от предложений, сделанных Киевом в ходе переговоров в Стамбуле.

Также Лавров заявил о размытых формулировках по Крыму в новом проекте договора, представленном Украиной.