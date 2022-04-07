Посла России в Париже вызвали в МИД Франции

Посла России во Франции Алексея Мешкова вызвали в МИД страны. Об этом сообщил глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Ив Ле Дриан.

«Я принял решение сегодня утром вызвать в МИД российского посла», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее Министерство иностранных дел Австрии объявило о высылке четырёх российских дипломатов.

Посол России в Вене Дмитрий Любинский заявил, что российская сторона считает решение о высылке дипломатов из Австрии необоснованным и недружественным.

В МИД России заявили, что о прекращении работы европейских посольств в стране речи не идёт, но Москва будет отвечать на каждую высылку дипломатов.