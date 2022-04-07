Посла России в Париже вызвали в МИД Франции

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Посла России во Франции Алексея Мешкова вызвали в МИД страны. Об этом сообщил глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Ив Ле Дриан.
Посла России в Париже вызвали в МИД Франции
  • Gettyimages.ru
  • © Sean Gallup

«Я принял решение сегодня утром вызвать в МИД российского посла», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее Министерство иностранных дел Австрии объявило о высылке четырёх российских дипломатов.

Посол России в Вене Дмитрий Любинский заявил, что российская сторона считает решение о высылке дипломатов из Австрии необоснованным и недружественным. 

В МИД России заявили, что о прекращении работы европейских посольств в стране речи не идёт, но Москва будет отвечать на каждую высылку дипломатов.

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