Посла России в Париже вызвали в МИД Франции
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«Я принял решение сегодня утром вызвать в МИД российского посла», — приводит ТАСС сообщение.
Ранее Министерство иностранных дел Австрии объявило о высылке четырёх российских дипломатов.
Посол России в Вене Дмитрий Любинский заявил, что российская сторона считает решение о высылке дипломатов из Австрии необоснованным и недружественным.
В МИД России заявили, что о прекращении работы европейских посольств в стране речи не идёт, но Москва будет отвечать на каждую высылку дипломатов.