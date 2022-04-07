Посол России назвал недружественным решением высылку российских дипломатов из Австрии

Российская сторона считает решение о высылке российских дипломатов из Австрии необоснованным и недружественным. Об этом заявил российский посол в Вене Дмитрий Любинский.

«Не прошло и 48 часов с момента последнего вызова российского посла в МИД Австрии для демарша по Украине — и Вена объявляет персонами нон грата четырёх российских дипломатов. Абсолютно необоснованно», — цитирует ТАСС Любинского.

По его словам, никаких доказательств противоправной деятельности дипломатов предоставлено не было.

«Расцениваем объявленные МИД Австрии решения как откровенно недружественные, наносящие ещё один серьёзный удар по структуре наших двусторонних отношений, выстраивавшихся десятилетиями», — добавил дипломат.

Он подчеркнул, что «такая близорукая позиция не может не вызывать сожаления».

Ранее Министерство иностранных дел Австрии объявило о высылке четырёх российских дипломатов из страны.

В МИД России заявили, что о прекращении работы европейских посольств в стране речи не идёт, но Москва будет отвечать на каждую высылку дипломатов.