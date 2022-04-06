МИД России: о прекращении работы европейских посольств в Москве речь не идёт

Короткая ссылка
Россия рассматривает дипломатию как неизменное средство межгосударственного общения. О прекращении работы европейских посольств в стране речь не идёт, однако принцип взаимности никто не отменял, Москва будет отвечать на каждую высылку своих дипломатов.
МИД России: о прекращении работы европейских посольств в Москве речь не идёт
  • РИА Новости

Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«С конкретными решениями будем определяться и уже определяемся, исходя из собственных интересов с учётом реальных обстоятельств и «вклада» определённых стран в раздувание антироссийской истерики», — сказала Захарова.

Ранее Евросоюз объявил 19 сотрудников постпредства России персонами нон грата.

По данным внешнеполитической службы ЕС, такое решение принято «за причастность к деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу».

В Москве заявили, что Россия примет ответные меры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить