МИД России: о прекращении работы европейских посольств в Москве речь не идёт

Россия рассматривает дипломатию как неизменное средство межгосударственного общения. О прекращении работы европейских посольств в стране речь не идёт, однако принцип взаимности никто не отменял, Москва будет отвечать на каждую высылку своих дипломатов.

Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«С конкретными решениями будем определяться и уже определяемся, исходя из собственных интересов с учётом реальных обстоятельств и «вклада» определённых стран в раздувание антироссийской истерики», — сказала Захарова.

Ранее Евросоюз объявил 19 сотрудников постпредства России персонами нон грата.

По данным внешнеполитической службы ЕС, такое решение принято «за причастность к деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу».

В Москве заявили, что Россия примет ответные меры.