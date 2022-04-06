МИД России: о прекращении работы европейских посольств в Москве речь не идёт
- РИА Новости
Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«С конкретными решениями будем определяться и уже определяемся, исходя из собственных интересов с учётом реальных обстоятельств и «вклада» определённых стран в раздувание антироссийской истерики», — сказала Захарова.
Ранее Евросоюз объявил 19 сотрудников постпредства России персонами нон грата.
По данным внешнеполитической службы ЕС, такое решение принято «за причастность к деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу».
В Москве заявили, что Россия примет ответные меры.