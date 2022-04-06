МИД России назвал недружественным шагом высылку российских дипломатов из постпредства ЕС

Высылка российских дипломатов из постпредства при Евросоюзе является неприемлемым и недружественным шагом, Москва примет ответные меры. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, данный шаг иллюстрирует незаинтересованность Брюсселя в поддержании нормальных дипломатических каналов общения с Россией.

«Вся полнота ответственности за последствия данного деструктивного шага ложится на Евросоюз. Ответные меры последуют», — говорится в сообщении на сайте российского МИД.

Ранее Евросоюз объявил 19 сотрудников постпредства России персонами нон грата.

По данным внешнеполитической службы ЕС, такое решение принято «за причастность к деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу».