МИД России назвал недружественным шагом высылку российских дипломатов из постпредства ЕС
- РИА Новости
По её словам, данный шаг иллюстрирует незаинтересованность Брюсселя в поддержании нормальных дипломатических каналов общения с Россией.
«Вся полнота ответственности за последствия данного деструктивного шага ложится на Евросоюз. Ответные меры последуют», — говорится в сообщении на сайте российского МИД.
Ранее Евросоюз объявил 19 сотрудников постпредства России персонами нон грата.
По данным внешнеполитической службы ЕС, такое решение принято «за причастность к деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу».