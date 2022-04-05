Евросоюз объявил 19 сотрудников постпредства России персонами нон грата. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на коммюнике, такое решение принято главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

«19 сотрудников постоянного представительства России при ЕС в Брюсселе были объявлены персонами нон грата за причастность к деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу», — заявили во внешнеполитической службе.

Ранее в МИД Словении заявили о принятом решении сократить число сотрудников посольства России в Любляне. Как уточнило AFP со ссылкой на представителя министерства, речь идёт о 33 дипломатах.