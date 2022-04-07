МИД Австрии объявил о высылке четырёх российских дипломатов

Министерство иностранных дел Австрии объявило о высылке четырёх российских дипломатов из страны.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя главы МИД Австрии Александера Шалленберга, нежелательными лицами в стране объявили трёх сотрудников посольства России в Вене и одного сотрудника генерального консульства России в Зальцбурге.

В заявлении утверждается, что указанные российские дипломаты «совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом».

Ранее в МИД России заявили, что о прекращении работы европейских посольств в стране речь не идёт, но Москва будет отвечать на каждую высылку дипломатов.