МИД Австрии объявил о высылке четырёх российских дипломатов

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Министерство иностранных дел Австрии объявило о высылке четырёх российских дипломатов из страны.
МИД Австрии объявил о высылке четырёх российских дипломатов
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Как передаёт ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя главы МИД Австрии Александера Шалленберга, нежелательными лицами в стране объявили трёх сотрудников посольства России в Вене и одного сотрудника генерального консульства России в Зальцбурге.

В заявлении утверждается, что указанные российские дипломаты «совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом».

Ранее в МИД России заявили, что о прекращении работы европейских посольств в стране речь не идёт, но Москва будет отвечать на каждую высылку дипломатов.

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