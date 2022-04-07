Захарова назвала неприличной позицию Италии по антироссийским санкциям

Позиция руководства Италии по антироссийским санкциям неприлична, в Риме забыли, что Москва первой оказала помощь в пандемию коронавируса. Об этом в эфире программы «Соловьёв LIVE» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова напомнила, что, когда Италия в разгар пандемии «подвергалась остракизму в Европе», Россия и Китай первыми пришли на помощь.

«Она (Италия. — RT), наверное, забыла что в этот сложнейший момент жизненный, кто им протянул руку помощи», — заявила представитель МИД.

По её словам, «в настоящее время Италия со всем её руководством стоит в авангарде атаки на нашу страну».

Захарова подчеркнула, что «это не позиция граждан Италии, которые пишут о том, что им стыдно за свои правительства, что они не ассоциируют себя с этой позицией, что они понимают генезис этого кризиса».

Дипломат добавила, что действия Италии в отношении России — «это просто неприличная позиция».

Ранее глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо заявил, что Италия поддержит санкции в отношении России в энергетическом секторе.

Как отмечалось, дипломаты Евросоюза не смогли утвердить новый пакет санкций против России, предложенный Еврокомиссией, из-за технических вопросов о запрете на импорт угля.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что разочарован переговорами по пятому пакету санкций ЕС против России из-за отсутствия в нём мер против российской нефти.

Представитель венгерского правительства Золтан Ковач заявил, что Венгрия не поддержит санкции Евросоюза на российские нефть и газ.