Глава МИД Бразилии рассказал об влиянии санкций против России на мировые цепочки поставок

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Глава МИД Бразилии Карлос Франса отметил негативное влияние антироссийских санкций на мировые цепочки поставок продовольствия и сырья.

«Мало того, что они являются незаконными с точки зрения международного права, санкции к тому же могут усугубить экономические последствия данного конфликта и негативно сказаться на цепочках поставок товаров первой необходимости, таких как продовольствие и базовое сырьё», — заявил Франса, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что вводимые рестрикци наносят урон большинству стран, «в основном развивающихся, которые в большей степени зависят от импорта продовольствия». 

Ранее британский дипломат Аластер Крук в интервью ведущему программы Going Underground на RT Афшину Раттанзи рассказал о влиянии санкций в отношении России на мировой рынок продовольствия.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что антироссийские санкции наносят огромный ущерб экономикам стран, которые ввели ограничительные меры против Москвы, неизвестно, кто больше от них пострадает. 

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