Госсекретарь США Блинкен не стал прямо отвечать на вопрос о гарантиях безопасности Киева
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«Мы находимся в постоянном контакте с нашими украинскими партнёрами на всех уровнях, обсуждая в том числе вопрос, есть ли возможность урегулирования путём переговоров», — сказал Блинкен.
Он добавил, что не намерен вдаваться в детали по поводу того, «что это может включать».
«Но ряд стран обсуждают с Украиной именно это», — отметил госсекретарь.
Как ранее заявил Владимир Зеленский, Украина пока не получила ни от одной страны, в том числе от США, гарантий безопасности.
Вместе с тем министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин готов предоставить гарантии безопасности Украине.
Также об этом сообщила постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд.