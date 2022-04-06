Госсекретарь США Блинкен не стал прямо отвечать на вопрос о гарантиях безопасности Киева

Госсекретарь США Энтони Блинкен, отвечая на вопрос, готов ли Вашингтон стать гарантом безопасности Киева, заявил, что американская сторона будет сохранять контакт с Украиной и постарается убедиться в том, что «агрессия против неё не повторится».

«Мы находимся в постоянном контакте с нашими украинскими партнёрами на всех уровнях, обсуждая в том числе вопрос, есть ли возможность урегулирования путём переговоров», — сказал Блинкен.

Он добавил, что не намерен вдаваться в детали по поводу того, «что это может включать».

«Но ряд стран обсуждают с Украиной именно это», — отметил госсекретарь.

Как ранее заявил Владимир Зеленский, Украина пока не получила ни от одной страны, в том числе от США, гарантий безопасности.

Вместе с тем министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин готов предоставить гарантии безопасности Украине.

Также об этом сообщила постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд.