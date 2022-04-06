Госсекретарь США Блинкен не стал прямо отвечать на вопрос о гарантиях безопасности Киева

Короткая ссылка
Госсекретарь США Энтони Блинкен, отвечая на вопрос, готов ли Вашингтон стать гарантом безопасности Киева, заявил, что американская сторона будет сохранять контакт с Украиной и постарается убедиться в том, что «агрессия против неё не повторится».
Госсекретарь США Блинкен не стал прямо отвечать на вопрос о гарантиях безопасности Киева
  • AP
  • © Evelyn Hockstein

«Мы находимся в постоянном контакте с нашими украинскими партнёрами на всех уровнях, обсуждая в том числе вопрос, есть ли возможность урегулирования путём переговоров», — сказал Блинкен.

Он добавил, что не намерен вдаваться в детали по поводу того, «что это может включать».

«Но ряд стран обсуждают с Украиной именно это», — отметил госсекретарь.

Как ранее заявил Владимир Зеленский, Украина пока не получила ни от одной страны, в том числе от США, гарантий безопасности.

Вместе с тем министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин готов предоставить гарантии безопасности Украине.

Также об этом сообщила постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить