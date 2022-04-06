Хорватия планирует выслать часть российских дипломатов

Хорватия планирует выслать часть дипломатов из посольства России в Загребе из-за спецоперации по защите Донбасса, заявил глава МИД страны Гордан Грлич-Радман.

«Сделаем это из солидарности и как реакцию на то, что происходит, на эти страшные картины из Бучи и других украинских районов», — приводит его слова РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что есть риск разрыва дипломатических отношений со странами Запада, если они продолжат практику высылки российских дипломатов.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе брифинга назвала провокацию в Буче преступлением украинских властей.

Как отмечали в Кремле, президент России Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном дал оценку грубой и циничной провокации украинских властей.