Хорватия планирует выслать часть российских дипломатов
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«Сделаем это из солидарности и как реакцию на то, что происходит, на эти страшные картины из Бучи и других украинских районов», — приводит его слова РИА Новости.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что есть риск разрыва дипломатических отношений со странами Запада, если они продолжат практику высылки российских дипломатов.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе брифинга назвала провокацию в Буче преступлением украинских властей.
Как отмечали в Кремле, президент России Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном дал оценку грубой и циничной провокации украинских властей.