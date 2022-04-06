Песков допустил риск разрыва отношений с некоторыми странами Запада из-за их политики

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью французскому LCI заявил, что есть риск разрыва дипломатических отношений со странами Запада, если они продолжат практику высылки российских дипломатов.
Песков допустил риск разрыва отношений с некоторыми странами Запада из-за их политики
  • AP
  • © Alexander Zemlianichenko

«Да, если практика высылки наших дипломатов продолжится, такой потенциальный риск есть, так как каждый день мы сталкиваемся с подобными враждебными действиями», — сказал представитель Кремля.

Высылка дипломатов — это решение, которое закрывает окно дипломатических отношений, подчеркнул он. Слова Пескова приводит РИА Новости.

Как ранее заявили в МИД России, Москва рассматривает дипломатию как неизменное средство межгосударственного общения.

Там отметили, что о прекращении работы европейских посольств в стране речь не идёт, однако принцип взаимности никто не отменял, Москва будет отвечать на каждую высылку своих дипломатов.

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