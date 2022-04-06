Песков допустил риск разрыва отношений с некоторыми странами Запада из-за их политики
- AP
- © Alexander Zemlianichenko
«Да, если практика высылки наших дипломатов продолжится, такой потенциальный риск есть, так как каждый день мы сталкиваемся с подобными враждебными действиями», — сказал представитель Кремля.
Высылка дипломатов — это решение, которое закрывает окно дипломатических отношений, подчеркнул он. Слова Пескова приводит РИА Новости.
Как ранее заявили в МИД России, Москва рассматривает дипломатию как неизменное средство межгосударственного общения.
Там отметили, что о прекращении работы европейских посольств в стране речь не идёт, однако принцип взаимности никто не отменял, Москва будет отвечать на каждую высылку своих дипломатов.