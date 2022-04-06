Песков допустил риск разрыва отношений с некоторыми странами Запада из-за их политики

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью французскому LCI заявил, что есть риск разрыва дипломатических отношений со странами Запада, если они продолжат практику высылки российских дипломатов.

«Да, если практика высылки наших дипломатов продолжится, такой потенциальный риск есть, так как каждый день мы сталкиваемся с подобными враждебными действиями», — сказал представитель Кремля.

Высылка дипломатов — это решение, которое закрывает окно дипломатических отношений, подчеркнул он. Слова Пескова приводит РИА Новости.

Как ранее заявили в МИД России, Москва рассматривает дипломатию как неизменное средство межгосударственного общения.

Там отметили, что о прекращении работы европейских посольств в стране речь не идёт, однако принцип взаимности никто не отменял, Москва будет отвечать на каждую высылку своих дипломатов.