Путин в разговоре с премьером Венгрии Орбаном рассказал о грубой провокации Киева в Буче
- РИА Новости
«Владимир Путин информировал о положении дел на переговорах российских и украинских представителей, а также дал принципиальные оценки грубой и циничной провокации киевского режима в городе Буче», — говорится в заявлении.
Отмечается, что стороны условились продолжать контакты.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе брифинга назвала провокацию в Буче преступлением украинских властей.