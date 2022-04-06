Путин в разговоре с премьером Венгрии Орбаном рассказал о грубой провокации Киева в Буче

Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном дал оценку грубой и циничной провокации украинских властей в городе Буче. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

РИА Новости

«Владимир Путин информировал о положении дел на переговорах российских и украинских представителей, а также дал принципиальные оценки грубой и циничной провокации киевского режима в городе Буче», — говорится в заявлении. Отмечается, что стороны условились продолжать контакты. Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе брифинга назвала провокацию в Буче преступлением украинских властей.