Путин в разговоре с премьером Венгрии Орбаном рассказал о грубой провокации Киева в Буче

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Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном дал оценку грубой и циничной провокации украинских властей в городе Буче. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Путин в разговоре с премьером Венгрии Орбаном рассказал о грубой провокации Киева в Буче
  • РИА Новости

«Владимир Путин информировал о положении дел на переговорах российских и украинских представителей, а также дал принципиальные оценки грубой и циничной провокации киевского режима в городе Буче», — говорится в заявлении.

Отмечается, что стороны условились продолжать контакты.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе брифинга назвала провокацию в Буче преступлением украинских властей.

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