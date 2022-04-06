Захарова: Запад использует высылку дипломатов России как информационно-политическую атаку

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik заявила, что Запад в последние десятилетия начал использовать высылку российских дипломатов в качестве информационно-политической атаки.

«Именно коллективный Запад начал использовать объявление российских дипломатов персонами нон грата, то есть наложение на них санкций и изолирование их от возможности работать, причём на протяжении нескольких лет в том регионе, который они изучали... в качестве инструмента не дипломатической работы, а информационно-политической атаки», — цитирует её РИА Новости.

Она также подчеркнула, что всё это делалось всегда публично, громко и показательно.

Ранее замглавы российского МИД Александр Грушко назвал высылку российских дипломатов из стран Европы заранее согласованной кампанией.