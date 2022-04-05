Власти Португалии объявили десять сотрудников посольства России персонами нон грата
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Как пишет РИА Новости, в отправленной ноте правительство Португалии «уведомило посла Российской Федерации о решении объявить персонами нон грата десять сотрудников дипмиссии в связи с действиями, подрывающими нацбезопасность».
Российским дипломатам выделено две недели, чтобы покинуть страну.
Ранее власти Словении приняли решение сократить число сотрудников посольства России в Любляне.
Румыния высылает десять сотрудников посольства Российской Федерации в Бухаресте.
Глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес заявил, что правительство Испании приняло решение о высылке около 25 дипломатов посольства России.
Кроме того, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сообщил, что посол России Сергей Разов был вызван в здание итальянского МИД, где ему объявили о высылке из страны 30 российских дипломатов.
Замглавы российского МИД Александр Грушко назвал высылку российских дипломатов из стран Европы заранее согласованной кампанией.