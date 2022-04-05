Власти Португалии объявили десять сотрудников посольства России персонами нон грата

МИД Португалии объявил десять сотрудников посольства России персонами нон грата. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Как пишет РИА Новости, в отправленной ноте правительство Португалии «уведомило посла Российской Федерации о решении объявить персонами нон грата десять сотрудников дипмиссии в связи с действиями, подрывающими нацбезопасность».

Российским дипломатам выделено две недели, чтобы покинуть страну.

Ранее власти Словении приняли решение сократить число сотрудников посольства России в Любляне.

Румыния высылает десять сотрудников посольства Российской Федерации в Бухаресте.

Глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес заявил, что правительство Испании приняло решение о высылке около 25 дипломатов посольства России.

Кроме того, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сообщил, что посол России Сергей Разов был вызван в здание итальянского МИД, где ему объявили о высылке из страны 30 российских дипломатов.

Замглавы российского МИД Александр Грушко назвал высылку российских дипломатов из стран Европы заранее согласованной кампанией.