В Кремле назвали недальновидным шагом высылку российских дипломатов из ряда стран Европы

Высылка российских дипломатов сужает возможности для дальновидного общения в беспрецедентных условиях, это недальновидный шаг. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сужение возможностей для осуществления дипломатического общения, дипломатической работы в таких сложных условиях, в таких беспрецедентно сложных и кризисных условиях — это недальновидный шаг», — заявил Песков.

По его словам, «действия европейских стран и дальше осложнят общение, которое необходимо для поисков урегулирования».

Ранее сообщалось, что власти Дании приняли решение выслать 15 российских дипломатов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона ответит на высылку своих дипломатов из Дании.

Кроме того, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что посол России Сергей Разов был вызван в здание итальянского МИД, где ему объявили о высылке из страны 30 российских дипломатов.

Замглавы российского МИД Александр Грушко назвал высылку российских дипломатов из стран Европы заранее согласованной кампанией.