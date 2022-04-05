CNN: в США могут начаться проблемы из-за снижения высвобожденных нефтяных резервов

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В США могут начаться серьёзные проблемы, если руководство страны не сможет восполнить распечатанные ранее стратегические нефтяные резервы.
CNN: в США могут начаться проблемы из-за снижения высвобожденных нефтяных резервов
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Об этом в беседе с CNN заявил Боб Макнелли, президент компании Rapidan Energy.

По его словам, решение президента США Джо Байдена об использовании стратегических нефтяных резервов не будет способствовать снижению цен на бензин.

Как отмечается, помимо этого, могут возникнуть определённые проблемы, если Вашингтону не удастся восполнить растраченные запасы.

Макнелли подчеркнул, что «пока специальная военная операция России на Украине продолжается, цены на топливо в США будут расти». 

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты будут высвобождать ежедневно по 1 млн баррелей нефти из стратегических резервов на фоне перебоев с поставками энергоносителей.

Глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз сообщил, что американская сторона уговаривает Китай и Индию присоединиться к Западу в высвобождении нефти из резервов.

31 марта по итогам заседания ОПЕК+ было принято решение о наращивании нефтедобычи в мае до 432 тыс. баррелей в сутки.

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