ОПЕК+ планирует нарастить нефтедобычу в мае до 432 тысяч баррелей в сутки

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По итогам заседания ОПЕК+ было принято решение о наращивании нефтедобычи в мае до 432 тыс. баррелей в сутки.
ОПЕК+ планирует нарастить нефтедобычу в мае до 432 тысяч баррелей в сутки
  • © РИА Новости / Алексей Витвицкий

«Решили... утвердить план по корректировке добычи и механизм ежемесячной корректировки, утверждённый на 19-м заседании ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, а также решение скорректировать общую добычу на 0,432 млн баррелей в сутки в мае 2022 года», — следует из текста коммюнике альянса.

Следующее заседание ОПЕК+ назначили на 5 мая.

Ранее в Казахстане сообщили о возможном сокращении нефтедобычи на 1,3 млн т до конца апреля из-за ремонта выносных причальных устройств (ВПУ) Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

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