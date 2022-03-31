ОПЕК+ планирует нарастить нефтедобычу в мае до 432 тысяч баррелей в сутки

По итогам заседания ОПЕК+ было принято решение о наращивании нефтедобычи в мае до 432 тыс. баррелей в сутки.

«Решили... утвердить план по корректировке добычи и механизм ежемесячной корректировки, утверждённый на 19-м заседании ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, а также решение скорректировать общую добычу на 0,432 млн баррелей в сутки в мае 2022 года», — следует из текста коммюнике альянса.

Следующее заседание ОПЕК+ назначили на 5 мая.

Ранее в Казахстане сообщили о возможном сокращении нефтедобычи на 1,3 млн т до конца апреля из-за ремонта выносных причальных устройств (ВПУ) Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).