В Казахстане сообщили о возможном сокращении нефтедобычи на 1,3 млн т до конца апреля
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«В связи с ситуацией с восстановительными работами на КТК объём потерянной добычи Казахстана может составить около 320 тыс. баррелей в сутки (1,3 млн т) на период ремонта до конца апреля текущего года», — приводит РИА Новости сообщение Минэнерго республики.
Согласно релизу, соответствующие меры будут рассматриваться в качестве части компенсационного плана в рамках взаимодействия с партнёрами по ОПЕК+.
В ведомстве полагают, что с учётом проведения капремонта летом Казахстан полностью компенсирует свои обязательства по ограничению добычи в рамках ОПЕК+.
22 марта в КТК сообщили о временном выводе из эксплуатации комплекса оборудования ВПУ-3 морского терминала в связи с повреждением после непогоды.
Ранее глава Минэнерго Болат Акчулаков заявил, что в ведомстве допускают возможность сокращения добычи нефти на крупнейших месторождениях страны в случае, если ремонт ВПУ КТК затянется.