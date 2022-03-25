В Казахстане заявили о возможном сокращении добычи нефти в стране из-за ремонта на КТК

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявил, что в ведомстве допускают возможность сокращения добычи нефти на крупнейших месторождениях страны, если ремонт выносных причальных устройств (ВПУ) Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) затянется.

«Если затянется ситуация с ремонтом ВПУ в порту Новороссийска, это может привести к сокращению добычи на всех трёх крупных наших месторождениях», — цитирует его ТАСС.

По словам министра, есть информация, что ВПУ-1 заработает 25 марта и подадут танкер.

«Это спасает нас от значительных потерь в добыче. По ВПУ-2 и ВПУ-3, надеемся, что наши коллеги в течение трёх недель завершат ремонт и всё нормализуется», — отметил Акчулаков.

Ранее Каспийский трубопроводный консорциум по итогам водолазного обследования заявил, что приостанавливает работу ещё одного выносного причального устройства (ВПУ-2) из-за повреждений шлангов.

22 марта в КТК сообщили о временном выводе из эксплуатации комплекса оборудования выносных причальных устройств (ВПУ-3) морского терминала в связи с повреждением после непогоды.