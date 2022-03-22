Каспийский трубопроводный консорциум сообщил о приостановке работы ВПУ-2

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Каспийский трубопроводный консорциум по итогам водолазного обследования заявил, что приостанавливает работу ещё одного выносного причального устройства (ВПУ-2) из-за повреждений шлангов, заявили в компании.
Каспийский трубопроводный консорциум сообщил о приостановке работы ВПУ-2
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«По результатам водолазного обследования комплекса оборудования выносных причальных устройств на Морском терминале (МТ) под Новороссийском после шторма силами подрядной организации ООО «Транснефть-Сервис» по обслуживанию МТ выявлены повреждения 9-го и 13-го шлангов внутреннего рукава ВПУ-2», — говорится в заявлении на сайте консорциума.

Отмечается, что эти повреждения являются критическими, они не позволяют обеспечить безопасную эксплуатацию устройства.

В заявлении говорится, что КТК вынужден приостановить эксплуатацию данного ВПУ.

Замминистра энергетики России Павел Сорокин, в свою очередь, рассказал, какой срок займёт восстановление ВПУ.

«Если подтвердится ущерб, то это может быть и 1,5-2 месяца. Это достаточно серьёзные сроки, и мы видим риск того, что может выпасть около 1 млн баррелей в сутки», — заявил он.

Сорокин добавил, что российская сторона хотела бы, чтобы восстановление произошло максимально быстро и последствия были устранены, потому что это влияет, в том числе, на добычу российских компаний в регионе.

«Поэтому, конечно, мы здесь будем делать всё возможное, чтобы устранить эти потенциально серьёзные последствия», — подчеркнул он.

Ранее Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил о временном выводе из эксплуатации комплекса оборудования выносных причальных устройств (ВПУ-3) морского терминала в связи с повреждением после непогоды.

Эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов заявил, что, по его мнению, объём отгрузки нефти на танкеры снизится примерно в три раза, а может быть, даже в пять раз.

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