Каспийский трубопроводный консорциум объяснил ситуацию с временным выводом из эксплуатации ВПУ-3

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил о временном выводе из эксплуатации комплекса оборудования выносных причальных устройств (ВПУ-3) морского терминала в связи с повреждением.

Как заявили в КТК, консорциум проводит обследование комплекса оборудования выносных причальных устройств морского терминала после улучшения погодных условий. Отмечается, что непогода привела к экстремальным нагрузкам при осуществлении погрузочных операций.

В результате внеочередной инспекции было обнаружено повреждение в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов ВПУ-3.

«В этой связи принято решение о временном выводе из эксплуатации указанного ВПУ для проведения промывки и ремонта. Своевременное выявление неисправности позволило исключить риск попадания нефти в акваторию Чёрного моря», — отмечается в сообщении.

По данным КТК, планируется провести дополнительные обследования оборудования ВПУ-1 и ВПУ-2, по итогам которых консорциум примет решение о необходимости проведения планово-предупредительных ремонтов.

Как сообщает ТАСС, Каспийский трубопроводный консорциум не отмечает влияния временного вывода из эксплуатации ВПУ-3 на отгрузку нефти.

КТК является одним из крупнейших международных нефтетранспортных проектов с участием России, Казахстана, а также ведущих мировых добывающих компаний.