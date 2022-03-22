Эксперт Родионов прокомментировал ситуацию с поставками нефти из-за поломки на выносном причале КТК

Эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов прокомментировал сообщения о поломке оборудования на выносном причале Каспийского трубопроводного консорциума в Чёрном море вследствие неблагоприятных погодных условий.

«Объём отгрузки нефти на танкеры снизится примерно в три раза, а может быть, даже в пять раз», — высказал мнение Родионов.

Он отметил, что на КТК отгружается казахстанская нефть.

«Та нефть, которая добывается в Казахстане, а затем по трубопроводу КТК транспортируется в Новороссийск. Соответственно, Казахстан временно потеряет в объёмах экспорта», — рассказал эксперт.

Родионов напомнил, что в настоящее время потребители нефти учитывают ситуацию с санкциями.

«Многие трейдеры и некоторые страны ограничивают покупку российской нефти, соответственно, когда нефть отгружалась в Новороссийске, у потребителей была полная уверенность в том, что отгружается именно казахстанская нефть, а не российская. Её могли покупать любые западные страны, страны Северной Америки. Дело в том, что ключевыми потребителями казахстанской нефти, в частности, являются Италия, Испания и Франция, отчасти Португалия, а также Нидерланды и США», — сказал он.

Ранее Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил о временном выводе из эксплуатации комплекса оборудования выносных причальных устройств (ВПУ-3) морского терминала в связи с повреждением.

В пресс-службе КТК отметили, что замена шланга потребовалась на выпускном причальном устройстве ВПУ-3 из-за сильного ветра и высоких волн.