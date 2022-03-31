Очередное заседание ОПЕК+ назначили на 5 мая

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Следующее заседание ОПЕК при участии стран, не входящих в альянс, назначили на 5 мая.
Очередное заседание ОПЕК+ назначили на 5 мая
  • © РИА Новости / Алексей Витвицкий

«ОПЕК и участвующие нефтедобывающие страны, не входящие в ОПЕК, решили... провести 28-е совещание министров... 5 мая 2022 года», — говорится в коммюнике альянса.

Министр энергетики и инфраструктуры Объединённых Арабских Эмиратов Сухейль аль-Мазруи ранее объявил о приверженности страны соглашению ОПЕК+ и существующим механизмам корректировки объёмов добычи нефти.

В Казахстане сообщили о возможном сокращении нефтедобычи на 1,3 млн т до конца апреля из-за ремонта выносных причальных устройств (ВПУ) Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

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