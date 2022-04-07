В ЕП подняли вопрос о мерах поддержки в связи с высокими ценами на бензин

Группа депутатов Европарламента от Италии направила письмо Еврокомиссии, в котором говорится о последствиях роста цен на бензин. По словам политиков, простой транспорта в результате высокой стоимости топлива может поставить под угрозу продовольственные поставки. С документом ознакомился RT.

«В настоящее время из-за роста цен простаивают 70 тыс. грузовых автомобилей, что ставит под угрозу продовольственные поставки по всей Италии», — заявили парламентарии.

Они отметили, что из-за роста стоимости сырья, который усугубляется ситуацией на Украине, цены на бензин и дизельное топливо в Евросоюзе достигли рекордно высоких значений. В Италии всего за год они выросли на 50% — до €2,2 и €2,1 за литр соответственно, отмечается в документе.

При этом, как уточнили евродепутаты, в стране половина стоимости литра топлива приходится на налоги.

Акцизная ставка на дизельное топливо составляет 63 евроцента за литр, а на бензин — 73 евроцента. К этим сборам также добавляется НДС в размере 22%, говорится в документе.

В своём письме они попросили ЕК пояснить, будут ли внесены поправки в действующее законодательство с целью установления максимального порога акцизной ставки для каждого государства ЕС.

Итальянских депутатов также интересует, как ЕК планирует поддержать страны, наиболее пострадавшие от снижения импорта нефти из России.

Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что рост цен на бензин вызывает большие трудности у миллионов французов.