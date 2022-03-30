Глава Минфина Франции заявил о влиянии роста цен на бензин на миллионы французов

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что у миллионов французов растущие цены на бензин ежедневно вызывают большие трудности.

«У миллионов французов рост цены на бензин вызывает ежедневно большие трудности, особенно у тех, для кого транспортное средство — способ зарабатывать на жизнь. Очевидно, что сложившаяся ситуация давит на соотечественников», — заявил Ле Мэр в эфире радиостанции Europe 1.

Как пишут РИА Новости, министр отметил, что правительство Франции сделает всё возможное, чтобы «защитить французов от взрыва цен на энергию».