Глава Минфина Франции заявил о влиянии роста цен на бензин на миллионы французов
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«У миллионов французов рост цены на бензин вызывает ежедневно большие трудности, особенно у тех, для кого транспортное средство — способ зарабатывать на жизнь. Очевидно, что сложившаяся ситуация давит на соотечественников», — заявил Ле Мэр в эфире радиостанции Europe 1.
Как пишут РИА Новости, министр отметил, что правительство Франции сделает всё возможное, чтобы «защитить французов от взрыва цен на энергию».