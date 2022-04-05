Швеция объявила трёх российских дипломатов персонами нон грата

МИД Швеции принял решение о высылке трёх российских дипломатов. Об этом заявила глава шведского МИД Анн Линде.

«Посол России в Стокгольме сегодня был вызван в Министерство иностранных дел, чтобы получить резкое осуждение со стороны Швеции и ЕС», — цитирует ТАСС Линде.

По её словам, «шведский МИД также принял решение о депортации трёх российских дипломатов, которые не работают в соответствии с Венской конвенцией».

Ранее сообщалось, что власти Дании приняли решение выслать 15 российских дипломатов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона ответит на высылку своих дипломатов из Дании.

Кроме того, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что посол России Сергей Разов был вызван в здание итальянского МИД, где ему объявили о высылке из страны 30 российских дипломатов.

Замглавы российского МИД Александр Грушко назвал высылку российских дипломатов из стран Европы заранее согласованной кампанией.