Во Франции допустили принятие новых антироссийских санкций ЕС 6 апреля

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Новые санкции Евросоюза против России могут приять 6 апреля, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в эфире радиостанции RFI.
Во Франции допустили принятие новых антироссийских санкций ЕС 6 апреля
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«События в Буче ставят вопрос о дополнительных санкциях против России. Завтра, в среду, будет проведено заседание в Брюсселе, где могут решить вопрос о новых санкциях», — цитирует его РИА Новости.

По словам госсекретаря, в ЕС намерены усилить давление, оказываемое на Россию.

Высокопоставленный представитель Пентагона ранее заявил, что США не получили независимого подтверждения информации о многочисленных жертвах среди мирного населения в украинской Буче.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что распространённым Украиной видео о событиях в Буче нельзя доверять — специалисты российского Минобороны выявили признаки фейков и подлога в материалах Киева.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв сообщил, что Россия продолжит добиваться проведения международного расследования ситуации.

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