Во Франции допустили принятие новых антироссийских санкций ЕС 6 апреля

Новые санкции Евросоюза против России могут приять 6 апреля, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в эфире радиостанции RFI.

«События в Буче ставят вопрос о дополнительных санкциях против России. Завтра, в среду, будет проведено заседание в Брюсселе, где могут решить вопрос о новых санкциях», — цитирует его РИА Новости.

По словам госсекретаря, в ЕС намерены усилить давление, оказываемое на Россию.

Высокопоставленный представитель Пентагона ранее заявил, что США не получили независимого подтверждения информации о многочисленных жертвах среди мирного населения в украинской Буче.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что распространённым Украиной видео о событиях в Буче нельзя доверять — специалисты российского Минобороны выявили признаки фейков и подлога в материалах Киева.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв сообщил, что Россия продолжит добиваться проведения международного расследования ситуации.