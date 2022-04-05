Косачёв заявил, что Россия продолжит добиваться международного расследования по Буче

Россия продолжит добиваться проведения международного расследования ситуации в Буче, заявил в стриме RT «Летучка» вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

«На нашей стороне правда — мы этого не делали, это провокация... Все аргументы на столе... у нас: дата выхода из Бучи российских войск, попадание туда украинских войск, кадры, которые до этого были, информация в сетях от ряда слишком говорливых украинских политиков накануне события», — сказал он.

Косачёв подчеркнул, что в настоящее время идёт колоссальная информационная война, где ни одну информационную атаку нельзя оставлять без ответа.

Высокопоставленный представитель Пентагона ранее заявил, что США не получили независимого подтверждения информации о многочисленных жертвах среди мирного населения в украинской Буче.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что распространённым Украиной видео о событиях в Буче нельзя доверять — специалисты российского Минобороны выявили признаки фейков и подлога в материалах Киева.

По словам заместителя официального представителя Генерального секретаря ООН Фархана Хака, организация даст оценки событиям в Буче на основе результатов расследования.