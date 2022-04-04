Офис Генсека ООН: оценки событиям в Буче будут даны на основе результатов расследования

ООН даст оценки событиям в Буче на основе результатов расследования. Об этом сообщил заместитель официального представителя Генерального секретаря организации Фархан Хак.

«Мы считаем, что это необходимо тщательно расследовать», — цитирует Хака ТАСС.

Он подчеркнул, что оценки ООН будут представлены на основе результатов расследования.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что распространённым Украиной видео о событиях в Буче нельзя доверять — специалисты российского Минобороны выявили признаки фейков и подлога в материалах Киева.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в Буче после выхода российских военнослужащих была устроена антироссийская провокация, которая несёт прямую угрозу международному миру и безопасности.

Следственный комитет России расследует провокацию со стороны Киева в Буче.