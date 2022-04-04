Офис Генсека ООН: оценки событиям в Буче будут даны на основе результатов расследования
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«Мы считаем, что это необходимо тщательно расследовать», — цитирует Хака ТАСС.
Он подчеркнул, что оценки ООН будут представлены на основе результатов расследования.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что распространённым Украиной видео о событиях в Буче нельзя доверять — специалисты российского Минобороны выявили признаки фейков и подлога в материалах Киева.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в Буче после выхода российских военнослужащих была устроена антироссийская провокация, которая несёт прямую угрозу международному миру и безопасности.
Следственный комитет России расследует провокацию со стороны Киева в Буче.