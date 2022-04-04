В США объявили о начале работы бюро киберпространства и цифровой политики

В Госдепартаменте США объявили о начале работы нового структурного подразделения, специализирующегося на вопросах деятельности киберпространства.

«Госдепартамент рад объявить о начале деятельности с сегодняшнего дня бюро киберпространства и цифровой политики», — говорится в тексте заявления Госдепа.

Работа бюро будет сосредоточена на вызовах нацбезопасности и экономических возможностях, связанных с киберпространством, цифровыми технологиями и цифровой политикой.

Структурное подразделение будет состоять из трёх отделов — международной кибербезопасности, международной информационной и коммуникационной политики, а также цифровых свобод.

Ранее Министерство здравоохранения и социальных служб США выпустило отчёт о потенциальных угрозах в киберпространстве, связанных с конфликтом на Украине.

До этого Минюст США обвинил председателя Координационного совета российских соотечественников (КСОРС) Елену Брэнсон в нелегальной работе в качестве российского агента.

Всего по шести пунктам обвинений ей грозит до 35 лет заключения.

В российском посольстве в США назвали возмутительными и необоснованными обвинения американского Минюста в отношении Брэнсон.