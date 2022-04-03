Министр обороны ФРГ Ламбрехт предложила ЕС обсудить запрет на энергопоставки из России

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт призвала Евросоюз обсудить запрет на поставки энергоносителей из России.

Такое заявление она сделала, комментируя распространённые Киевом сообщения о погибших в украинской Буче, которые уже опровергли в Министерстве обороны России.

«Картины ужасные... Нужно больше реакции, в том числе в отношении санкций, нужно как можно скорее обсудить на уровне Евросоюза, что ещё можно сделать», — сказала немецкий министр в программе Bericht aus Berlin.

Он добавила, что «к этому относятся и энергопоставки». Возможный запрет на поставки «требуется обсудить в кругу министров ЕС», сказала Ламбрехт.

Как ранее подчеркнул министр экономики, вице-канцлер Германии Роберт Хабек, введение эмбарго на поставки энергоносителей из России может поставить крест на процветании ФРГ.

3 апреля Минобороны России опровергло обвинения со стороны киевского режима в якобы убийстве мирных жителей в Буче.

В Москве напомнили, что мэр Бучи Анатолий Федорук 31 марта в своём видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, более того, он не упоминал о каких-либо «расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками».

Россия запросила заседание Совбеза ООН на понедельник, 4 апреля, в связи с «вопиющей провокацией украинских радикалов» в украинском городе Буче.