Министр обороны ФРГ Ламбрехт предложила ЕС обсудить запрет на энергопоставки из России

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Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт призвала Евросоюз обсудить запрет на поставки энергоносителей из России.
Министр обороны ФРГ Ламбрехт предложила ЕС обсудить запрет на энергопоставки из России
  • AP

Такое заявление она сделала, комментируя распространённые Киевом сообщения о погибших в украинской Буче, которые уже опровергли в Министерстве обороны России.

«Картины ужасные... Нужно больше реакции, в том числе в отношении санкций, нужно как можно скорее обсудить на уровне Евросоюза, что ещё можно сделать», — сказала немецкий министр в программе Bericht aus Berlin.

Он добавила, что «к этому относятся и энергопоставки». Возможный запрет на поставки «требуется обсудить в кругу министров ЕС», сказала Ламбрехт.

Как ранее подчеркнул министр экономики, вице-канцлер Германии Роберт Хабек, введение эмбарго на поставки энергоносителей из России может поставить крест на процветании ФРГ.

3 апреля Минобороны России опровергло обвинения со стороны киевского режима в якобы убийстве мирных жителей в Буче.

В Москве напомнили, что мэр Бучи Анатолий Федорук 31 марта в своём видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, более того, он не упоминал о каких-либо «расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками».

Россия запросила заседание Совбеза ООН на понедельник, 4 апреля, в связи с «вопиющей провокацией украинских радикалов» в украинском городе Буче.

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