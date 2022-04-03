Блинкен заявил, что США ежедневно работают над ужесточением санкций против России

Короткая ссылка
Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN заявил, что американские власти ежедневно работают над ужесточением санкционного режима в отношении России.
Блинкен заявил, что США ежедневно работают над ужесточением санкций против России
  • Gettyimages.ru

«Мы делаем это каждый день. Мы ужесточаем существующие санкции, мы добавляем новые. Мы делаем это в полной координации с европейцами и другими партнёрами по всему миру», — цитирует Блинкена РИА Новости.

Ранее Соединённые Штаты ввели санкции в отношении ещё 120 организаций из России и Белоруссии.

Политический обозреватель Жан Брикмон в разговоре с RT заявил, что санкционной политикой Запад уничтожит сам себя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить