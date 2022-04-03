Блинкен заявил, что США ежедневно работают над ужесточением санкций против России
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«Мы делаем это каждый день. Мы ужесточаем существующие санкции, мы добавляем новые. Мы делаем это в полной координации с европейцами и другими партнёрами по всему миру», — цитирует Блинкена РИА Новости.
Ранее Соединённые Штаты ввели санкции в отношении ещё 120 организаций из России и Белоруссии.
Политический обозреватель Жан Брикмон в разговоре с RT заявил, что санкционной политикой Запад уничтожит сам себя.