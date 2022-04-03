WP: в Конгрессе США замедлилось рассмотрение антироссийских инициатив по Украине

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Рассмотрение антироссийских законопроектов, которые были внесены в Конгресс США в связи с военной спецоперацией на Украине, застопорилось, сообщает газета The Washington Post.

Отмечается, что в частности речь идёт о мерах, направленных на запрет импорта российской нефти, отмену торговых преференций для России и Белоруссии.

Также в числе подобных мер замораживание использования Москвой её золотых резервов и разрешение американскому правительству использовать конфискованные российские активы для оказания помощи Украине.

Газета сообщает о «бесчисленном множестве причин бездействия законодателей».

Ранее США объявили об очередных санкциях против России.

Ограничительные меры введены в отношении 13 физических лиц и 21 предприятия из России. В частности, в список попали НИИ «Вектор», «Серния Инжиниринг», «Сертал».

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что введённые западными странами санкции против России возвращаются на Запад бумерангом.

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