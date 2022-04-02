Политический обозреватель Брикмон: санкционной политикой Запад уничтожит сам себя

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Санкции Запада не сработали ни с Кубой, ни с Венесуэлой, ни с Никарагуа, ни с Ираном, ни с кем-либо ещё, напомнил в разговоре с RT политический обозреватель Жан Брикмон. Он также задался вопросом, почему на Западе решили, что очередные санкции «сработают» с такой страной, как Россия.
Политический обозреватель Брикмон: санкционной политикой Запад уничтожит сам себя
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«Почему они считают, что санкции помогут в случае с такой страной, как Россия? Страной куда более крупной, более самодостаточной и со множеством союзников во всём мире. Как они вообще могут надеяться на это, если [даже] с Венесуэлой ничего не получилось?» — сказал он.

Эксперт отметил, что «сейчас они задумываются о санкциях против Китая».

«Ну что ж, флаг им в руки. Они сами себя уничтожат — вот и всё, чего они добьются», — считает Брикмон.

По словам политолога, в Европе уже появились сомнения в правильности этой стратегии.

«Немецкая промышленность не рада сокращению поставок газа. Не радует немцев и идея расплачиваться за газ в рублях. Не знаю, что они будут делать: если придётся платить в рублях, это станет нарушением их же санкций», — заявил обозреватель.

По мнению британского дипломата Аластера Крука, Европа не сможет найти альтернативных поставщиков для замены российского газа.

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