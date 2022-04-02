Политический обозреватель Брикмон: санкционной политикой Запад уничтожит сам себя
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«Почему они считают, что санкции помогут в случае с такой страной, как Россия? Страной куда более крупной, более самодостаточной и со множеством союзников во всём мире. Как они вообще могут надеяться на это, если [даже] с Венесуэлой ничего не получилось?» — сказал он.
Эксперт отметил, что «сейчас они задумываются о санкциях против Китая».
«Ну что ж, флаг им в руки. Они сами себя уничтожат — вот и всё, чего они добьются», — считает Брикмон.
По словам политолога, в Европе уже появились сомнения в правильности этой стратегии.
«Немецкая промышленность не рада сокращению поставок газа. Не радует немцев и идея расплачиваться за газ в рублях. Не знаю, что они будут делать: если придётся платить в рублях, это станет нарушением их же санкций», — заявил обозреватель.
По мнению британского дипломата Аластера Крука, Европа не сможет найти альтернативных поставщиков для замены российского газа.