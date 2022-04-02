Британский дипломат Крук: Европа не найдёт альтернативных поставщиков газа взамен России

Европа не сможет найти альтернативных поставщиков для замены российского газа. Об этом в интервью ведущему программы Going Underground на RT Афшину Раттанзи заявил британский дипломат Аластер Крук.

«Американцы обещали (предоставить Европе. — RT) довольно скромные объёмы сжиженного природного газа — они покроют около 4% потребностей ЕС, тогда как требуется обеспечить 40%. Катар эти нужды покрыть не сможет — в Европе возникнет дефицит», — заявил Крук.

Он отметил, что западные власти предпринимают ряд необдуманных шагов.

«А когда Россия говорит: «Хорошо, теперь платите в рублях», — они удивляются. Неужели такой вариант развития ситуации не рассматривали? Неужели не думали, к чему это приведёт, не учитывали влияние на инфляцию?» — заключил Крук.

Ранее бургомистр Гамбурга Петер Ченчер выступил против возможного введения эмбарго на поставки российских энергоресурсов в ФРГ, отметив, что такое решение нанесёт непоправимый ущерб немецкой экономике.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер также заявил, что выступает против введения эмбарго на поставки нефти и газа из России.