WSJ: Шольц пытался убедить Зеленского отказаться от идеи вступления в НАТО

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц в феврале предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому способ разрешить конфликт с Москвой, отказавшись от вступления Киева в НАТО.
WSJ: Шольц пытался убедить Зеленского отказаться от идеи вступления в НАТО
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Об этом пишет The Wall Street Journal.

«На встрече в Мюнхене 19 февраля он (Шольц. — RT) сказал Зеленскому, что Украина должна отказаться от своих устремлений в НАТО и объявить нейтралитет в рамках более широкой сделки по европейской безопасности между Западом и Россией», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «это соглашение подписали бы лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден, которые совместно гарантировали бы безопасность Украины».

По информации издания, Зеленский отказался от возможности урегулирования, заявив, что большинство жителей Украины якобы поддерживают вступление страны в НАТО.

Как подчёркивается, ответ украинского лидера «заставил немецких чиновников обеспокоиться, что шансы на мир тают».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киеву сложно говорить о НАТО в контексте гарантий безопасности, так как альянс отказался от членства Украины.

Глава МИД России Сергей Лавров в ответ на вопрос китайского агентства «Синьхуа» назвал основной причиной кризиса на Украине политику США и НАТО.

Глава российской делегации, помощник российского президента Владимир Мединский сообщил, что Украина на переговорах в Стамбуле заявила о готовности выполнить принципиальные требования, на которых настаивала Россия на протяжении последних лет.

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