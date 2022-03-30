Мединский: Украина заявила о готовности выполнить принципиальные требования России

Глава российской делегации, помощник российского президента Владимир Мединский сообщил, что Украина на переговорах в Стамбуле заявила о готовности выполнить принципиальные требования, на которых настаивала Россия на протяжении последних лет.

Он отметил, что вчера украинская сторона впервые за предшествующие годы заявила о готовности договариваться с Россией и передала российской стороне зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения.

В том числе речь идёт об отказе от вступления в НАТО, фиксации внеблокового статуса Украины, отказе от ядерного оружия и другого оружия массового поражения, отказе от размещения иностранных военных баз и военных контингентов, обязательстве о проведении военных учений с участием иностранных вооружённых сил лишь по согласию стран-гарантов, в числе которых будет Россия.

«То есть Украина заявила о готовности выполнить те принципиальные требования, на которых на протяжении всех последних лет настаивала Россия. Если эти обязательства будут выполнены, то угроза создания на украинской территории натовского плацдарма будет ликвидирована», — заявил он.

По его словам, в этом суть, смысл и важность предварительно согласованного на достаточно высоком уровне Украиной документа.

«Однако работа продолжается, переговоры продолжаются», — сказал Мединский.

Ранее в Кремле заявили, что Мединский даст дополнительные разъяснения для СМИ по итогам переговоров с Киевом.