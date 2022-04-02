Зеленский: нам трудно говорить о НАТО, так как альянс не хочет нас принимать

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киеву сложно говорить о НАТО в контексте гарантий безопасности, так как альянс отказался от членства Украины.

«Нам трудно говорить о НАТО, потому что НАТО не хочет нас принимать», — сказал он в эфире Fox News.

Зеленский также заявил, что ищет гарантий безопасности от множества стран, включая США как часть соглашения, которое будет заключено для урегулирования конфликта в стране.

Ранее украинский лидер заявил о необходимости признать, что стране не войти в состав НАТО.

29 марта во дворце Долмабахче в Стамбуле состоялась очная встреча делегаций России и Украины.

Как сообщил Мединский в беседе с RT, в ходе переговоров было получено «первое конкретно сформулированное письменное стремление Украины к компромиссу».