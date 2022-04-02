Зеленский: нам трудно говорить о НАТО, так как альянс не хочет нас принимать
«Нам трудно говорить о НАТО, потому что НАТО не хочет нас принимать», — сказал он в эфире Fox News.
Зеленский также заявил, что ищет гарантий безопасности от множества стран, включая США как часть соглашения, которое будет заключено для урегулирования конфликта в стране.
Ранее украинский лидер заявил о необходимости признать, что стране не войти в состав НАТО.
29 марта во дворце Долмабахче в Стамбуле состоялась очная встреча делегаций России и Украины.
Как сообщил Мединский в беседе с RT, в ходе переговоров было получено «первое конкретно сформулированное письменное стремление Украины к компромиссу».