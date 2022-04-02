Профессор Тегеранского университета: Запад желает свержения российского правительства

Профессор политической коммуникации в Тегеранском университете Фуад Изади в беседе с RT назвал возможную цель санкций Запада в отношении России.

«Цель (санкций. — RT) заключается в свержении российского правительства. Вот что они планируют сделать. Как известно, власти целого ряда западных стран, в особенности Соединённых Штатов, хотят свержения российского правительства. Они заинтересованы в смене режима. Даже Байден это признал, совсем недавно заявив об этом публично», — заявил Изади.

Он отметил, что инструментом в идостижени этой цели является развязывание экономической войны против России.

«Таким образом, на сегодняшний день Россия — одна из стран, в отношении которых введено наибольшее количество санкций в мире. Наряду с Ираном», — заключил Изади.

Ранее Байден, выступая в Польше, заявил в конце своей речи, что российский лидер «не может оставаться у власти». Позднее президент США заверил, что он не призывал к смене власти в России.

В Госдепе отметили, что высказывания Байдена были сделаны «на эмоциях» и не отражают официального политического курса Белого дома.