Песков: у Москвы есть данные о создании вокруг России и Белоруссии сети биолабораторий

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью на канале «Беларусь 1» заявил, что вокруг России и Белоруссии создана сеть биологических лабораторий.

«Мы обладаем данными, что в рамках программы, которая финансируется Пентагоном, вокруг нас — вокруг России, Белоруссии — создана целая сеть биолабораторий, которая работает не только над чрезвычайно опасными патогенами, микробами, вирусами, но она работает над проектами по изобретению новых видов биологического оружия, которые нацелены против определённых этносов», — заявил Песков.

Он также отметил, что власти США пытаются отвлекать внимание общественности от этой темы.

«Американцы сейчас пытаются отвлекать внимание, жонглировать и так далее, уводить разговор в несерьёзную плоскость. Но факты говорят сами за себя», — заключил Песков.

Песков отметил, что представленные доказательства являются предметом обеспокоенности России и ряда других держав.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов рассказал, что сын президента США Хантер Байден сыграл важную роль в финансировании работ с патогенами на Украине.

24 марта в российском Минобороны рассказали, что эксперты Вооружённых сил России выявили новые факты причастности Минобороны США к разработке биологического оружия на Украине.