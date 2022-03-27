Захарова назвала биологические лаборатории США на Украине «дьявольским планом»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала военно-биологическую активность США на Украине «дьявольским планом».
Захарова назвала биологические лаборатории США на Украине «дьявольским планом»
  • РИА Новости

«Слишком много лакун в этом поистине дьявольском плане, которые только предстоит заполнить», — написала Захарова в Telegram.

В СК России ранее заявили, что представленные Министерством обороны России данные о биолабораториях на Украине свидетельствуют о системной работе по созданию в этой стране оружия массового поражения, направленной на подрыв безопасности России.

Бастрыкин поручил изучить сведения об источниках финансирования работ биологических лабораторий под руководством США на Украине.

24 марта в РХБЗ ВС России заявили, что к финансированию деятельности биолабораторий на Украине причастен фонд Rosemont Seneca Хантера Байдена — сына президента США.

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