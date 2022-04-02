Британский суд вынесет постановление по экстрадиции Джулиана Ассанжа в США 20 апреля
- AFP
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Об этом сообщили в WikiLeaks.
После этого постановление будет ожидать утверждения от британского министра внутренних дел Прити Пател.
10 декабря Апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил апелляцию США и разрешил экстрадицию Ассанжа из Британии.
В марте суд отказал ему в праве обжаловать решение суда об экстрадиции.
Международная федерация журналистов осудила решение суда и призвала президента США Джо Байдена прекратить «политически мотивированное» преследование.