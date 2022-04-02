Британский суд вынесет постановление по экстрадиции Джулиана Ассанжа в США 20 апреля

Короткая ссылка
Вестминстерский магистратский суд 20 апреля вынесет постановление по вопросу экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Соединённые Штаты.
Британский суд вынесет постановление по экстрадиции Джулиана Ассанжа в США 20 апреля
  • AFP
  • © Daniel LEAL

Об этом сообщили в WikiLeaks.

После этого постановление будет ожидать утверждения от британского министра внутренних дел Прити Пател.

10 декабря Апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил апелляцию США и разрешил экстрадицию  Ассанжа из Британии.

В марте суд отказал ему в праве обжаловать решение суда об экстрадиции.

Международная федерация журналистов осудила решение суда и призвала президента США Джо Байдена прекратить «политически мотивированное» преследование.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить