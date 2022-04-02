Британский суд вынесет постановление по экстрадиции Джулиана Ассанжа в США 20 апреля

Вестминстерский магистратский суд 20 апреля вынесет постановление по вопросу экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Соединённые Штаты.

Об этом сообщили в WikiLeaks.

После этого постановление будет ожидать утверждения от британского министра внутренних дел Прити Пател.

10 декабря Апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил апелляцию США и разрешил экстрадицию Ассанжа из Британии.

В марте суд отказал ему в праве обжаловать решение суда об экстрадиции.

Международная федерация журналистов осудила решение суда и призвала президента США Джо Байдена прекратить «политически мотивированное» преследование.