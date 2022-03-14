Верховный суд Британии отказал Ассанжу в праве оспорить решение об экстрадиции в США
- AP
- © Alastair Grant
Об этом информирует WikiLeaks в своём Twitter-аккаунте.
Отмечается, что теперь этот вопрос переходит на рассмотрение главы британского МВД.
10 декабря Апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил апелляцию США и разрешил экстрадицию из Британии Джулиана Ассанжа.
23 декабря стало известно, что Ассанж подал прошение об обжаловании решения.
Международная федерация журналистов осудила решение суда и призвала президента США Джо Байдена прекратить «политически мотивированное» преследование.