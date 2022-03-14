Верховный суд Британии отказал Ассанжу в праве оспорить решение об экстрадиции в США

Верховный суд Великобритании отказал Джулиану Ассанжу в праве обжаловать решение суда об экстрадиции в США.

Об этом информирует WikiLeaks в своём Twitter-аккаунте.

Отмечается, что теперь этот вопрос переходит на рассмотрение главы британского МВД.

10 декабря Апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил апелляцию США и разрешил экстрадицию из Британии Джулиана Ассанжа.

23 декабря стало известно, что Ассанж подал прошение об обжаловании решения.

Международная федерация журналистов осудила решение суда и призвала президента США Джо Байдена прекратить «политически мотивированное» преследование.