Политолог Бальбек прокомментировал признание Моравецкого о неэффективности санкций Запада

Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что санкции стран Запада в отношении России не работают, доказательством этого, по его словам, является укрепление курса рубля.

«То, что санкции не работают и не влияют на российскую политику, все здравомыслящие люди поняли ещё восемь лет назад. Другой вопрос в том, что сиюминутная политическая конъюнктура требовала публично этого не признавать», — отметил политолог.

По его словам, в настоящее время Запад оказался заложником собственной ошибочной идеологии.

«Как говорится, не в лоб, так по лбу — и Россия не прогибается, и самим очень больно, и в то же время надо сохранить лицо — вот главные причины санкционной истерии», — добавил Бальбек.

Несмотря на признание премьер-министра Польши, отказа от политики санкционного давления на Россию со стороны других государств ожидать не стоит, поскольку «коллективный Запад не любит признавать свои ошибки», считает эксперт.

Ранее Моравецкий выразил мнение, что антироссийские санкции Запада не работают.