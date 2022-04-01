В Казахстане заявили об отсутствии намерений помогать России обходить санкции

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Казахстан не намерен помогать России обходить западные санкции. Об этом в интервью порталу Euractiv заявил первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов.
В Казахстане заявили об отсутствии намерений помогать России обходить санкции
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«Казахстан не будет инструментом для обхода санкций против России со стороны США и ЕС. Мы будем соблюдать санкции», — приводит слова Сулейменова РИА Новости.

По его словам, хоть страна и является частью экономического союза с Россией, Белоруссией и другими странами, но она также остаётся частью международного сообщества и власти Казахстана не хотят, чтобы к республике применялись вторичные санкции со стороны США и Европейского союза.

Он также отметил, что Казахстан приложит усилия, чтобы контролировать инвестиции в стране со стороны находящихся под западными санкциями физических и юридических лиц из России.

Ранее сообщалось, что власти Казахстана на фоне ситуации с санкциями против России проработали альтернативные маршруты перевозки экспортных и транзитных грузов.

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