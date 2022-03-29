Казахстан проработал альтернативные маршруты перевозки грузов

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Власти Казахстана на фоне ситуации с санкциями против России проработали альтернативные маршруты перевозки экспортных и транзитных грузов, заявил министр индустрии и инфраструктурного развития республики Каирбек Ускенбаев.

«Нами проработаны альтернативные маршруты и коридоры перевозки экспортных и транзитных грузов», — приводит ТАСС слова Ускенбаева на заседании правительства.

По его словам, министерство приняло оперативные меры по предотвращению разрыва логистических цепей поставок грузов.

Он отметил, что экспортные грузы переориентируются на латвийские порты и на Транскаспийский международный транспортный маршрут.

Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявил, что в ведомстве допускают возможность сокращения добычи нефти на крупнейших месторождениях страны, если ремонт выносных причальных устройств Каспийского трубопроводного консорциума затянется.

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