В Казахстане заявили, что будут контролировать инвестиции от попавших под санкции россиян

Казахстан приложит усилия, чтобы контролировать инвестиции в стране со стороны находящихся под западными санкциями физических и юридических лиц из России, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов.

«Мы будем продолжать инвестировать в Россию и привлекать инвестиции для России: по-другому наша экономика не может. Но мы сделаем всё возможное, чтобы контролировать санкционные товары. Мы сделаем всё возможное, чтобы контролировать любые инвестиции физических или юридических лиц, находящихся под санкциями, в Казахстане, и мы хотели открыто донести это до европейцев», — заявил Сулейменов в интервью новостному порталу Euractiv. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее сообщалось, что власти Казахстана на фоне ситуации с санкциями против России проработали альтернативные маршруты перевозки экспортных и транзитных грузов. Как заявил министр индустрии и инфраструктурного развития республики Каирбек Ускенбаев, министерство приняло оперативные меры по предотвращению разрыва логистических цепей поставок грузов.

Он отметил, что экспортные грузы переориентируются на латвийские порты и на Транскаспийский международный транспортный маршрут.