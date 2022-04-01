В Казахстане заявили, что будут контролировать инвестиции от попавших под санкции россиян

Короткая ссылка
Казахстан приложит усилия, чтобы контролировать инвестиции в стране со стороны находящихся под западными санкциями физических и юридических лиц из России, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов.
В Казахстане заявили, что будут контролировать инвестиции от попавших под санкции россиян
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«Мы будем продолжать инвестировать в Россию и привлекать инвестиции для России: по-другому наша экономика не может. Но мы сделаем всё возможное, чтобы контролировать санкционные товары. Мы сделаем всё возможное, чтобы контролировать любые инвестиции физических или юридических лиц, находящихся под санкциями, в Казахстане, и мы хотели открыто донести это до европейцев», — заявил Сулейменов в интервью новостному порталу Euractiv. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее сообщалось, что власти Казахстана на фоне ситуации с санкциями против России проработали альтернативные маршруты перевозки экспортных и транзитных грузов. Как заявил министр индустрии и инфраструктурного развития республики Каирбек Ускенбаев, министерство приняло оперативные меры по предотвращению разрыва логистических цепей поставок грузов.

Он отметил, что экспортные грузы переориентируются на латвийские порты и на Транскаспийский международный транспортный маршрут.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить