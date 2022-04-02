Псаки заявила, что США передают украинским военным комплекты химзащиты
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- © Patrick Semansky
«Пытаясь помочь нашим украинским партнёрам, правительство США передаёт правительству Украины защитное снаряжение и припасы, которые могут быть развёрнуты в случае применения Россией химического и бактериологического оружия против Украины», — приводит слова Псаки ТАСС.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса планируют предоставить Украине технические средства, «способные определять химические и биологические атаки».
В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что обвинения в адрес России по поводу наличия у неё химического оружия безосновательны и голословны.
Россия представила в ОЗХО и Совбезе ООН документ о возможных химпровокациях на Украине. В нём детально изложены сценарии возможного использования токсичных веществ украинскими радикалами.