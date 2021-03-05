В Кремле назвали голословными обвинения в адрес России о наличии химоружия

Обвинения в адрес России по поводу наличия у неё химического оружия безосновательны и голословны, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы понимаем, что исходя из того механизма, который задействован, например, в Вашингтоне, там анонсируется вторая часть санкций. При этом Вашингтон исходит абсолютно из безосновательного и голословного обвинения России в том, что якобы на её территории, опять же, якобы имеется химическое оружие», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что Россия уже давно уничтожила все запасы химического оружия и все связанные программы, которые могут хоть как-то ассоциироваться с производством химического оружия, были свёрнуты в соответствии с обязательствами России по Конвенции о запрещении химического оружия.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Соединённые Штаты и Великобритания рассматривают возможность введения дополнительных санкций в отношении России. Отмечалось, что США планируют ввести дополнительные ограничения в отношении России в случае, если Москва «не откажется от применения химического оружия».